Москва депортировала черногорского депутата - СМИ

У депутата Миодрага Вуковича в аэропорту Москвы силовики изъяли паспорт и в течение двух часов не разрешали позвонить в посольство Черногории

Депутат из Черногории, представитель Демократической партии социалистов Миодраг Вукович был задержан в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщает черногорский сайт Vijesti.

Депутат был задержан "по политическим причинам".

Вуковича объявили персоной нон-грата и депортировали из РФ, перед этим продержав в помещении, где не давали воды и не выпускали в туалет. Его состояние здоровья ухудшилось. В течение двух часов Вуковичу не предоставляли возможности связаться с посольством Черногории.

Депутату не было выдано никакого официального документа о задержании.

Вукович как представитель парламента Черногории с другим сотрудником ездил в Минск. Его помощник остался в Москве, но не был задержан.

16 октября 2016 года в Черногории были арестованы 20 граждан Сербии, которых черногорские силовики обвиняют в подготовке вооруженных нападений на госучреждения, полицейские участки и чиновников после завершения голосования на парламентских выборах.



10 ноября Джуканович обвинил пророссийскую оппозицию в непосредственной причастности к сценарию заговора относительно силовой смены правительства в стране и его убийства в день выборов.

19 февраля 2017 года сообщалось, что за попыткой прошлогоднего переворота в Черногории стоят российские власти.

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