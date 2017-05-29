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В Сомали мужчину забили камнями за супружескую измену

29.05.2017 16:09
Изначально женщина обвиняла Даева Мохаммеда Хасана в изнасиловании, но шариатский суд посчитал проступок изменой, поскольку это проще доказать
В Сомали мужчину забили камнями за супружескую измену
Фото: ЕРА

В Сомали боевики Аль-Шабаб забили камнями до смерти мужчину после того, как шариатский суд признал его виновным в супружеской измене. Об этом сообщает ВВС.

44-летнего Даева Мохаммеда Хасана закопали в землю по горло и забросали камнями.

Исламский суд признал его виновным в прелюбодеянии с женщиной, которая забеременела от него, хотя у него есть две жены.

Изначально женщина обвиняла Хасана в изнасиловании, но суд посчитал проступок изменой, поскольку это проще доказать, сообщает корреспондент BBC в Сомали.

В октябре 2016 года в Саудовской Аравии казнили принца Турки бин Сауда аль-Кабира за то, что в групповой драке он убил своего друга. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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