В Сомали мужчину забили камнями за супружескую измену

Изначально женщина обвиняла Даева Мохаммеда Хасана в изнасиловании, но шариатский суд посчитал проступок изменой, поскольку это проще доказать

В Сомали боевики Аль-Шабаб забили камнями до смерти мужчину после того, как шариатский суд признал его виновным в супружеской измене. Об этом сообщает ВВС.

44-летнего Даева Мохаммеда Хасана закопали в землю по горло и забросали камнями.

Исламский суд признал его виновным в прелюбодеянии с женщиной, которая забеременела от него, хотя у него есть две жены.

Изначально женщина обвиняла Хасана в изнасиловании, но суд посчитал проступок изменой, поскольку это проще доказать, сообщает корреспондент BBC в Сомали.

В октябре 2016 года в Саудовской Аравии казнили принца Турки бин Сауда аль-Кабира за то, что в групповой драке он убил своего друга.

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