В Сомали мужчину забили камнями за супружескую измену
В Сомали боевики Аль-Шабаб забили камнями до смерти мужчину после того, как шариатский суд признал его виновным в супружеской измене. Об этом сообщает ВВС.
44-летнего Даева Мохаммеда Хасана закопали в землю по горло и забросали камнями.
Исламский суд признал его виновным в прелюбодеянии с женщиной, которая забеременела от него, хотя у него есть две жены.
Изначально женщина обвиняла Хасана в изнасиловании, но суд посчитал проступок изменой, поскольку это проще доказать, сообщает корреспондент BBC в Сомали.
В октябре 2016 года в Саудовской Аравии казнили принца Турки бин Сауда аль-Кабира за то, что в групповой драке он убил своего друга.
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