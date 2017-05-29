Евросоюз продлил санкций против Сирии еще на год

Всего под санкции попали около 240 человек и 67 учреждений

Европейский совет принял решение продлить ограничительные меры против Сирии еще на год. К санкционному списку добавили трех министров правительства Башара Асада - юстиции, экономики и административного развития, сообщает агентство Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Всего под санкции попали около 240 человек и 67 учреждений. Им запрещен въезд в Евросоюз, а также заморожены их активы за "жестокие репрессии против гражданского населения Сирии", говорится в заявлении Европейского Совета.

Санкции включают также нефтяное эмбарго, барьеры для инвестиций, а также запрет на продажу Сирии оборудования для отслеживания или перехвата телефонных и интернет-коммуникаций.

17 мая 2017 года в Министерстве финансов США ввели санкции против пять физических и пять юридических лиц из Сирии в ответ на продолжающиеся акты насилия, совершенные правительством Сирии во главе с Асадом против сирийских граждан.

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