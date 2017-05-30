Додон о высылке 5 дипломатов РФ: Сделано по заказу Запада

Президент Молдовы заявил, что правительство предприняло возмутительный жест в отношении стратегического партнера, выслав пятерых дипломатов РФ

Объявление персонами нон грата пятерых российских дипломатов в Молдове - это "возмутительный жест" со стороны правительства Молдовы. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Молдовы Игорь Додон.

"Хочу заявить, что глубоко возмущен данным недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии и осуждаю его самым категоричным образом", - написал он.

По мнению Додона, действия правительства - это "прямые провокации" против него на фоне "успехов президента".

"Понимаю также, что это, скорее всего, сделано по заказу с Запада, может даже из-за океана, со стороны тех, кто обеспокоен тем, что между Президентурой и Кремлём, наконец-то, был достигнут конструктивный и эффективный диалог", - заявил Додон.

Читайте также: Молдова на двоих. Появится ли у границ Украины еще одна Беларусь

Президент Молдовы предостерег правительство страны от вмешательства "в геополитические "игры" Брюсселя и Вашингтона, а также в "игры" военных структур НАТО в этом регионе является очень опасным", добавив, что за это Молдове придется заплатить высокую цену.

"Они пошли на этот грубый шаг, который не останется без негативных последствий", - резюмировал Додон.

Как сообщалось ранее, власти Молдовы объявили персонами нон грата пять российских дипломатов посольства РФ в Кишиневе.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.