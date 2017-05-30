Глава МИД ФРГ назвал политику США близорукой и угрожающей Европе

По словам Габриэля, "близорукая политика американского правительства противостоит интересам Евросоюза"

Близорукая политика американского правительства противостоит интересам Европейского Союза, а Запад в целом стал слабее. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, высказываясь об итогах саммита G7, передает Радио Свобода.

Габриэль подчеркнул, что "любой, кто способствует изменению климата, ослабляя охрану окружающей среды, кто продает больше оружия в зонах конфликтов и кто не хочет политически решать религиозные конфликты, ставит под угрозу мир в Европе". Глава немецкого МИД подразумевал, в том числе, отказ президента Дональда Трампа поддержать парижское климатическое соглашение во время саммита Большой семерки.

"Мы, европейцы, должны бороться за большую защиту климата, меньшее количество оружия и против религиозного фанатизма, иначе на Ближнем Востоке и в Африке будет еще более нестабильно", - добавил он.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС больше не может полагаться на своих союзников, то есть США во главе с Трампом. Однако позже ее представитель уточнил, что "немецко-американские отношения являются прочной опорой внешней политики и политики безопасности, и Германия будет работать в дальнейшем над укреплением этих отношений".

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