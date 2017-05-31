"До чего Макрон Путина довел": карикатура о встрече в Версале
29 мая на встрече в Версале со своим российским коллегой Владимиром Путиным президент Франции Эмманюэль Макрон назвал агентства из РФ Russia Today и Sputnik "инструментами влияния и пропаганды".
"Сергей Ёлкин увидел это так", - пишет агентство
Карикатура: Сергей Ёлкин / Deutsche Welle
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Владимир Путин и Эмманюэль Макрон:
Фото: ЕРА
Президент Франции на совместной пресс-конференции заявил, что в случае эскалации вооруженного конфликта в Донбассе Париж может усилить санкции против РФ.
Также Макрон пожелал провести новый раунд переговоров в нормандском формате.
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