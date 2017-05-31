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"До чего Макрон Путина довел": карикатура о встрече в Версале

31.05.2017 09:17
Корреспонденты и политологи отметили, что во время визита российского лидера во Францию местный президент с трудом сдерживал неприязнь к своему гостю
"До чего Макрон Путина довел": карикатура о встрече в Версале
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА)

29 мая на встрече в Версале со своим российским коллегой Владимиром Путиным президент Франции Эмманюэль Макрон назвал агентства из РФ Russia Today и Sputnik "инструментами влияния и пропаганды".

"Сергей Ёлкин увидел это так", - пишет агентство Deutsche Welle рядом с новым рисунком своего штатного карикатуриста.


Карикатура: Сергей Ёлкин / Deutsche Welle

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Владимир Путин и Эмманюэль Макрон:


Фото: ЕРА

Президент Франции на совместной пресс-конференции заявил, что в случае эскалации вооруженного конфликта в Донбассе Париж может усилить санкции против РФ. 

Также Макрон пожелал провести новый раунд переговоров в нормандском формате.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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