Месть Кишиневу: РФ выдворит пять молдавских дипломатов

В МИД России выразили надежду, что в Кишиневе осознают "контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении РФ"

Россия объявила пять сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве персонами нон грата. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

Сегодня советнику-посланнику Посольства Республики Молдова в России Николаю Мыйне вручили ноту, в которой указывается, что в ответ на высылку 29 мая пяти российских дипломатов из Кишинева, пять сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве объявлены персонами нон грата. Им необходимо покинуть территорию РФ в течение трех дней.

Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, в России рассчитывают, что в Кишиневе "осознают контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении РФ".

29 мая 2017 года власти Молдовы объявили персонами нон грата пять российских дипломатов посольства РФ в Кишиневе.

Президент Молдовы Игорь Додон назвал это "возмутительным жестом" со стороны правительства Молдовы.

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