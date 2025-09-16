Пока не станет безопасно: граница Польши с Беларусью будет закрыта на неопределенный срок

Закрытие границ напрямую связано с угрозой, вытекающей из военных учений на территории Беларуси, заявлял глава польского МВД

Польско-беларусская граница (Иллюстративное фото: MICHAL ZIELINSKI / EPA)

Польско-беларусская граница будет оставаться закрытой до отмены соответствующего постановления из-за угрозы, связанной с военными учениями в Беларуси. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Польши Каролина Галецкая, передаёт Польское радио.

По ее словам, движение через границу с Беларусью будет восстановлено, когда ситуация станет безопасной для граждан.

Ранее, 15 сентября, глава МВД Марцин Кервинский заявил, что закрытие границ напрямую связано с угрозой, вытекающей из военных учений на территории Беларуси.

"Мы постоянно следим за развитием этой ситуации. Я надеюсь, что закрытие границ не будет длительным, но учения все еще продолжаются. Посмотрим, какие выводы мы получим после завершения острой фазы учений", – рассказал чиновник.

В Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Запад-2025", начавшиеся 12 сентября, и они должны закончиться во вторник, 16 сентября.