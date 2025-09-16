Пока не станет безопасно: граница Польши с Беларусью будет закрыта на неопределенный срок
По ее словам, движение через границу с Беларусью будет восстановлено, когда ситуация станет безопасной для граждан.
Ранее, 15 сентября, глава МВД Марцин Кервинский заявил, что закрытие границ напрямую связано с угрозой, вытекающей из военных учений на территории Беларуси.
"Мы постоянно следим за развитием этой ситуации. Я надеюсь, что закрытие границ не будет длительным, но учения все еще продолжаются. Посмотрим, какие выводы мы получим после завершения острой фазы учений", – рассказал чиновник.
В Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Запад-2025", начавшиеся 12 сентября, и они должны закончиться во вторник, 16 сентября.
11 сентября, после атаки российских дронов накануне, в Польше вдоль границы с Украиной и Беларусью ввели специальную зону ограничений полетов на три месяца. В частности, использование гражданских беспилотников запрещено и днем, и ночью.
- 12 сентября Варшава полностью закрыла государственную границу с Беларусью после залета российских БпЛА и до начала учений "Запад-2025".
