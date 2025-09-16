Поки не стане безпечно: кордон Польщі з Білоруссю буде закритим на невизначений термін

Закриття кордонів безпосередньо пов'язане із загрозою, що випливає з військових навчань на білоруській території, заявляв глава польського МВС

Польсько-білоруський кордон (Ілюстративне фото: MICHAL ZIELINSKI / EPA)

Польсько-білоруський кордон залишатиметься закритим до скасування відповідної постанови через загрозу, пов’язану з військовими навчаннями у Білорусі. Про це повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Ґалецька, передає Польське радіо.

За її словами, рух через кордон з Білоруссю буде відновлено, коли ситуація стане безпечною для громадян.

Раніше, 15 вересня, глава МВС Марцін Кервінський заявив, що закриття кордонів безпосередньо пов'язане із загрозою, що випливає з військових навчань на території Білорусі.

"Ми постійно стежимо за розвитком цієї ситуації. Я сподіваюся, що закриття кордонів не буде тривалим, але навчання все ще тривають. Побачимо, які висновки ми отримаємо після завершення гострої фази навчань", – розповів посадовець.

У Білорусі тривають спільні з РФ навчання "Захід-2025", що розпочалися 12 вересня і мають закінчитися у вівторок, 16 вересня.