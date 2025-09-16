Поки не стане безпечно: кордон Польщі з Білоруссю буде закритим на невизначений термін
За її словами, рух через кордон з Білоруссю буде відновлено, коли ситуація стане безпечною для громадян.
Раніше, 15 вересня, глава МВС Марцін Кервінський заявив, що закриття кордонів безпосередньо пов'язане із загрозою, що випливає з військових навчань на території Білорусі.
"Ми постійно стежимо за розвитком цієї ситуації. Я сподіваюся, що закриття кордонів не буде тривалим, але навчання все ще тривають. Побачимо, які висновки ми отримаємо після завершення гострої фази навчань", – розповів посадовець.
У Білорусі тривають спільні з РФ навчання "Захід-2025", що розпочалися 12 вересня і мають закінчитися у вівторок, 16 вересня.
11 вересня, після атаки російських дронів напередодні, у Польщі вздовж кордону з Україною та Білоруссю запровадили спеціальну зону обмежень польотів на три місяці. Зокрема, використання цивільних безпілотників заборонено і вдень, і вночі.
- 12 вересня Варшава повністю закрила державний кордон з Білоруссю після зальоту російських БпЛА і до початку навчань "Захід-2025".
Коментарі (0)