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Совет безопасности ООН осудил теракт в Кабуле

01.06.2017 03:30
Совбез на заседании призвал все страны сотрудничать с Афганистаном для того, чтобы привлечь виновных к ответственности
Совет безопасности ООН осудил теракт в Кабуле
Фото: EPA

Совет безопасности ООН осудил теракт в центре столицы Афганистана, в результате которого по последней информации погибли 90 человек. Об этом сообщает Радио Свобода.

На заседании Совбез назвал нападение "ужасным и трусливым" и призвал все страны сотрудничать с правительством Афганистана для привлечения к ответственности виновных. 

Совет безопасности также заявил, что "терроризм во всех его формах и проявлениях является одной из самых серьезных угроз для международного мира и безопасности". 

Взрыв произошел 31 мая в утренний час-пик в дипломатическом квартале Кабула. Предварительно, взрывчатка была в автоцистерне, которая взорвалась около немецкого посольства.  

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение. 

Смотрите также: Последствия теракта с заминированным авто в центре Кабула: фото 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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