Совет безопасности ООН осудил теракт в Кабуле

Совбез на заседании призвал все страны сотрудничать с Афганистаном для того, чтобы привлечь виновных к ответственности

Совет безопасности ООН осудил теракт в центре столицы Афганистана, в результате которого по последней информации погибли 90 человек. Об этом сообщает Радио Свобода.



На заседании Совбез назвал нападение "ужасным и трусливым" и призвал все страны сотрудничать с правительством Афганистана для привлечения к ответственности виновных.



Совет безопасности также заявил, что "терроризм во всех его формах и проявлениях является одной из самых серьезных угроз для международного мира и безопасности".