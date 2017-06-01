Совет безопасности ООН осудил теракт в Кабуле
Совет безопасности ООН осудил теракт в центре столицы Афганистана, в результате которого по последней информации погибли 90 человек. Об этом сообщает Радио Свобода.
На заседании Совбез назвал нападение "ужасным и трусливым" и призвал все страны сотрудничать с правительством Афганистана для привлечения к ответственности виновных.
Совет безопасности также заявил, что "терроризм во всех его формах и проявлениях является одной из самых серьезных угроз для международного мира и безопасности".
Взрыв произошел 31 мая в утренний час-пик в дипломатическом квартале Кабула. Предварительно, взрывчатка была в автоцистерне, которая взорвалась около немецкого посольства.
Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.
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