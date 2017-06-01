Вопрос Парижского соглашения: Маск покинет советы при Трампе

Илон Маск заявил, что намерен покинуть советы при Трампе, если США выйдут из Парижского соглашения

Илон Маск покинет все консультационные советы при президенте США Дональде Трампе, если он решит выйти из Парижского климатического соглашения. Об этом глава компаний Tesla и SpaceX написал в своем Twitter.



"Не знаю, по какому пути пойдет Париж, но я сделаю все, что могу, чтобы посоветовать президенту через других в Белом доме и советах остаться (в соглашении - ред.)", - пояснил Маск.



На вопрос, что будет, если Трамп все таки покинет соглашение, Маск ответил: "Нет другого выхода, кроме как покинуть советы в этом случае".

Сейчас Маск является одним из 18 ведущих бизнесменов, которые входят в консультационный совет Трампа - Стратегический и политический форум.

Ранее Reuters сообщило, что Трамп решил выйти из Парижского соглашения по климату. Источники Fox News также подтвердили решение Трампа о выходе из соглашения.

Шесть стран-членов G7 подтвердили свою готовность выполнять условия соглашения, то есть все, кроме Трампа. Они потребовали от президента США придерживаться пунктов документа. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европа больше не может полагаться на своих союзников и должна взять собственную судьбу в свои руки.

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