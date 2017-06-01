В Сирии с воздуха убит основатель рупора сетевой пропаганды ИГ
В городке Меядин на западе Сирии в результате авиаудара международной антитеррористической коалиции уничтожен основатель пропагандистского информагентства Al Amaq, которое фактически является рупором террористической сети Исламское государство. Об этом в Facebook сообщил брат убитого Райана Мешааля (Бараа Кадек), пишет агентство Reuters.
Данные о ликвидации пропагандиста в городе на правом берегу Евфрата подтвердили в онлайн-проекте SITE, который занимается отслеживанием активности экстремистов в интернете.
Когда произошел авиаудар, не уточняется.
Reuters пишет, что пока не смогли подтвердить ликвидацию пособника террористов ни у независимых источников, ни в штабе коалиции.
Меядин на карте страны:
Агентство Аль-Амак было основано в 2014 году, оно подает информацию о джихадистах на нескольких языках.
Смотрите также: Последствия теракта с заминированным авто в центре Кабула: фото
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
07:40
-
вчера
19:47
-
вчера
18:12
-
вчера
12:10
-
вчера
17:58