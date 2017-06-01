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В Сирии с воздуха убит основатель рупора сетевой пропаганды ИГ

01.06.2017 07:48
Информационное агентство джихадистов некто Бараа Кадек, известный как Райан Мешааль, основал три года назад. Его брат сообщил, что пропагандист убит.
В Сирии с воздуха убит основатель рупора сетевой пропаганды ИГ
Скриншот из видеозаписи

В городке Меядин на западе Сирии в результате авиаудара международной антитеррористической коалиции уничтожен основатель пропагандистского информагентства Al Amaq, которое фактически является рупором террористической сети Исламское государство. Об этом в Facebook сообщил брат убитого Райана Мешааля (Бараа Кадек), пишет агентство Reuters.

Данные о ликвидации пропагандиста в городе на правом берегу Евфрата подтвердили в онлайн-проекте SITE, который занимается отслеживанием активности экстремистов в интернете.

Когда произошел авиаудар, не уточняется.

Reuters пишет, что пока не смогли подтвердить ликвидацию пособника террористов ни у независимых источников, ни в штабе коалиции.

Меядин на карте страны:


Агентство Аль-Амак было основано в 2014 году, оно подает информацию о джихадистах на нескольких языках.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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