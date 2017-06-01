Россияне больше зауважали и стали симпатизировать Кадырову: опрос

Резкую неприязнь глава Чечни вызывает всего у 2% россиян, а нейтрально настроены к нему целых 33% опрошенных

Каждый четвертый россиянин (24%) не может сказать ничего плохого о главе Чечни Рамзане Кадырове. В целом отношение граждан РФ к нему улучшилось по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствует социологическое исследование Левада-центра, проведенное на фоне скандала с преследованиям геев в Чечне.

Еще 10% россиян симпатизируют Кадырову, а 15% испытывают к нему уважение.

Число заявивших о симпатии к главе Чечни увеличилось с 7% в 2016 году до 10% в нынешнем. В 2015-м таких респондентов было 14%. Испытывающих уважение ранее было 10% и 21% соответственно.





11% опрошенных россиян негативно настроены к руководителю Чечни. В 2016 году таких было 16%, а в 2015-м - 12%.

При этом неприязнь Кадыров вызывает всего у 2% россиян. 3% признались, что испытывают раздражение, а 6% респондентов заявили, что не могут сказать о нем ничего хорошего.

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Нейтральны к нему целых 33% опрошенных.

Процент доверяющих Кадырову граждан РФ снизился за год с 55% до 49%.





Опрос проводился 19-22 мая 2017 года среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 48 регионах РФ.

Данные о том, что в России увеличилось число симпатиков Кадырова, публиковал две недели назад ВЦИОМ.

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