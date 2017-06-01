Филиппинская авиация по ошибке разбомбила своих военных

По меньшей мере, 10 военных погибли. Иногда такое случается, сказал местный министр обороны Делфин Лорензана, пояснив фатальную ошибку "туманом войны"

По меньшей мере 10 филиппинских солдат погибли от ошибочного авиаудара ВВС страны в центре города Марави провинции Южный Ланао. Об этом сообщает агентство Al Jazeera, цитируя главу Минобороны Филиппин Делфина Лорензана.

"Должно быть, где-то произошла ошибка: либо корректировщика, либо пилота. Погибли 10 человек... Печально, когда военные попадают под наш авиаудар. Иногда такое случается. Туман войны", - сообщил министр.

Вследствие ошибки двух самолетов SF-260, помимо погибших, получили ранения семеро военнослужащих. Первый бомбовый удар пришелся в цель, однако второй самолет промахнулся, иначе жертв могло быть больше.

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Вместе с погибшими при авиаударе официальные потери сил безопасности страны составляют 38 погибших. Погибли также 19 гражданских. Военные сообщают о более чем 120 убитых боевиках. Десятки тысяч мирных жителей стали беженцами.

Марави на карте страны:





ВВС Филиппин уже больше недели бомбят позиции группировки Мауте - связанных с террористической сетью Исламское государство местных джихадистов, захвативших несколько районов города Марави на острове Минданао. Исламисты называют себя "Исламское государство Ланао". На стороне местных боевиков воюют также наемники из Чечни, Саудовской Аравии, Малайзии, Йемена, Индонезии и других стран.

Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел на Минданао военное положение .

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