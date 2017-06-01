Квасьневский: Реальным руководителем Польши является Качиньский

Экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что Польшу де-факто возглавляет глава правящей партии ПиС, депутат парламента Ярослав Качиньский





"Польшей руководит Ярослав Качиньский. И это не хорошо, потому что он не имеет никакой конституционной ответственности. Ответственность - она в руках президента, премьер-министра", - отметил Квасьневский.





По его словам, Качиньский не приемлет либеральное государство, и заинтересован в создании такого государства, которое вмешивается во многие вопросы.





"Но все-таки демократия в Польше существует, еще остается два года до следующих выборов (запланированы на осень 2019 года, - ред.), и по-моему, борьба на этих выборах будет очень серьезной, потому что главный вопрос на них будет: какое государство мы хотим в Польше - государство, которое влияет очень сильно на жизнь каждого, что многим не понравится, или более либеральное государство, где мы прежде всего сохраняем закон, Конституцию и права человека", - подчеркнул Квасьневский.





Экс-президент также раскритиковал изменения в законодательство о Конституционном суде, проведенные правящей партией.





Ярослав Качиньский (фото - ЕРА)





31 июля 2016 года президент Польши Анджей Дуда подписал новый закон о Конституционном суде. Дуда отмечал, что закон поможет Польше выйти из конституционного кризиса. Оппозиция указывала на то, что в документе не учтены рекомендации Венецианской комиссии, а некоторые его положения являются неконституционными.







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