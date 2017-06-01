С введением смертной казни Турции можно забыть о ЕС - Юнкер

Турция отменила смертную казнь в 2004 году, но после Эрдоган неоднократно заявил, что готов пересмотреть этот вопрос

Европейский Союз должен продолжить переговоры о вступлении в объединение Турции, но повторное введение смертной казни в этой стране положит конец процессу сближения. Об этом заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает Euractiv.

Турция отменила смертную казнь в 2004 году в рамках кампании за членство в ЕС. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что он одобрит ее восстановление, если это предложит парламент или если эту идею поддержат на референдуме.

"Но я не считаю, что переговоры о вступлении (Турции в ЕС, - ред.) с Турцией должны быть прекращены сейчас", - уточнил Юнкер.

16 апреля 2017 года Эрдоган сообщил о намерении восстановить в стране смертную казнь.

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