Путин опасается появления солдат США на Курильских островах

Более того, если Курилы отойдут к Японии, американские военные могут там внезапно установить комплексы противоракетной обороны, полагает президент РФ

Российский президент Владимир Путин заявил, что ему "известно" о том, что американцы вынашивают планы по переброске военных на Курильские острова. Такие соображения он озвучил на встрече с руководителями мировых информагентств, отвечая на вопрос корреспондента японского ИА Kyodo, пишет агентство Голос Америки.

"По поводу теоретической возможности размещения американских войск на этих островах, если предположить, что они когда-то отойдут под суверенитет Японии: ну да, такая возможность существует", - заявил он.

При этом он добавил, что это якобы "вытекает из договора и протоколов к нему", которые россиянам "не показывают, но мы в целом знаем их содержание".

"Я сейчас не буду детализировать, хотя эти детали мне известны, но возможность размещения на этих территориях американских войск есть... Как будет ситуация развиваться, мы не знаем, это не от нас зависит, не мы же инициаторы этого процесса. В этих условиях теоретически даже предположить, что сегодня все было хорошо, а завтра там появятся базы какие-то, или элементы той же ПРО - для нас это неприемлемо абсолютно", - отметил Путин.

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В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой оговаривалось, что Токио после заключения мирного договора получит острова Хабомаи и Шикотан. Идея передачи Японии сначала двух островов обсуждалась в 2001 году на встрече лидеров РФ и Японии, однако после прихода к власти Дзюнъитиро Коидзуми эту идею отложили.

Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

В октябре 2016 года глава японского МИД Фумио Кисида заявил, что Токио на переговорах с РФ добивается признания принадлежности Японии всех островов южной части Курил.

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