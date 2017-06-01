Трамп отсрочил перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
Президент США Дональд Трамп подписал документ, отсрочивающий перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.
Как известно, Трамп в ходе своей президентской кампании 2016 года обещал переместить посольство.
Официальный представитель США сказал, что Трамп остался приверженцем своего предвыборного обещания и в конечном итоге выполнит его.
"Он неоднократно заявлял о своем намерении переместить посольство. Вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда именно это случится", - говорится в заявлении Белого дома.
Там отметили, что Трамп "принял это решение, чтобы максимизировать шансы на успешное проведение переговоров между Израилем и палестинцами".
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