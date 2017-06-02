Макрон отказался от пересмотра климатического соглашения - СМИ

В ходе телефонного разговора между президентом Франции и Трампом, Макрон предупредил, что парижское соглашение не может быть пересмотрено ради США

В ходе телефонного разговора президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил своего коллегу Дональда Трампа, что парижское климатическое соглашение не может быть пересмотрено ради США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник среди французских чиновников, приближенный к Макрону.

Президент Франции сказал, что Париж продолжит сотрудничать с Вашингтоном, однако о климатическом соглашении речь больше идти не будет.

Как сообщалось ранее, Трамп объявил о выходе США из климатического соглашения. Однако он планирует снова в него вступить либо же изменить на более выгодных для США условиях.

Парижское соглашение было подписано в 2015 году предшественником Трампа Бараком Обамой. Документ подписали еще 194 страны.

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