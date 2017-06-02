Нападавший на туристический комплекс в столице Филиппин погиб

Согласно одной из версий, нападавший был застрелен полицейскими. По другим данным, он покончил с собой

Человек, напавший с винтовкой на казино в отеле Resorts World Manila, погиб. Об этом сообщила полиция Филиппин, передает Би-би-си.

По одной версии, он был застрелен полицейскими. Как сообщает агентство Reuters, нападавший покончил с собой.

По данным правоохранительных органов, он действовал в одиночку.

Ранее сегодня сообщалось, что в торгово-развлекательном комплексе в Маниле, столице Филиппин прогремел взрыв, а также слышны были выстрелы. Позже в полиции заявили, что происшествие не квалифицируется как теракт - нападение осуществлялось, скорее всего, с целью ограбить заведение. О пострадавших в результате инцидента полиция не сообщает.

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