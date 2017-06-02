Трамп собирался смягчить или убрать санкции против России - AP
В первые недели президентства Дональда Трампа бывшая администрация Барака Обамы и команда Государственного департамента ожесточенно сражались против попыток новых хозяев Белого дома нормализовать отношения с Россией. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией многочисленные источники в Вашингтоне в своей статье "Как провалились секретные усилия администрации Трампа по ослаблению санкций против России" для Associated Press пишет журналист-расследователь Майкл Исикофф.
"Неизвестные на то время широкой публике топ-чиновники команды Трампа, едва заняв Администрацию, дали Госдепартаменту задание разработать предложения для снятия экономических санкций и другие шаги по ослаблению напряженности в отношениях с Москвой", - пишет он.
Попытки новой команды насторожили некоторых сотрудников Госдепа, которые безотлагательно стали лоббировать через конгрессменов законодательные преграды для таких действий.
"Были серьезные предположения, что Белый дом в одностороннем порядке может снять санкции", - сообщил бывший координатор Госдепа по санкционной политике Дэниел Фрид.
Он также рассказал, как в первые недели президентства Трампа ему "панически" звонили люди из правительства, сетовавшие на указания из Белого дома о разработке плана по снятию санкций, и спрашивавшие, может ли он "остановить это". Фрид утверждает, что он тотчас же призвал соратников из Конгресса оперативно написать блокирующий инициативу Трампа законопроект.
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Том Малиновски, бывший представитель отдела Госдепа по правам человека при Обаме, утверждает, что был среди тех, кто присоединился к группе сопротивления усилиям команды Трампа по налаживанию отношений с Кремлем.
"Это была бы всесторонне выигрышная ситуация для Москвы (если бы никто не противился новому курсу Белого дома, - ред.)", - сказал он.
Однако, предостерегает Малиновски, администрация президента США может прорабатывать "менее публичные" планы по снятию санкций с РФ.
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В конце мая 2017 года лидеры стран G7 пригрозили России ужесточением санкций, если произойдет эскалация в Донбассе и Москва продолжит игнорировать минские соглашения.
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