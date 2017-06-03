Совбез ООН расширил санкции против КНДР
Совет Безопасности ООН одобрил предложенный США проект резолюции по КНДР. Она предусматривает расширение санкционного списка против Северной Кореи. Об этом сообщает Центр новостей ООН.
В санкционный список теперь включены четыре организации и более десяти частных лиц - в основном высокопоставленные государственные чиновники и главы корпораций.
Все они, по имеющимся данным, занимались деятельностью в интересах правительства КНДР, в том числе за пределами страны.
В числе организаций, чьи активы будут заморожены, северокорейские торговые корпорации "Канбон" и "Кумсан", банк "Коре", а также Стратегические войска Корейской Народной Армии.
В ночь на 29 мая 2017 года по киевскому времени КНДР провела очередной ракетный тест средней дальности. Модифицированная ракета Scud пролетела около 450 км, упав в Японском (Восточно-Корейском) море.
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