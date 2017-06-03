Путин обвинил во вмешательстве в американские выборы хакеров США

Президент РФ заявил, что хакеры могли быть "откуда угодно" - из России, Азии, Америки или Латинской Америки

Хакерами, которые вмешались в президентские выборы в США в прошлом году, могли быть и американские хакеры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью NBC News.

Так он ответил на просьбу журналистки объяснить его предыдущее заявление о "патриотичных" хакерах.

"Хакеры могут быть где угодно, они могут быть в России, в Азии ... даже в Америке, Латинской Америке. Между прочим, они могут быть хакерами США, которые очень умело и профессионально переложили вину, как мы говорим, на Россию. Можете ли вы представить что-то подобное? В разгар политической битвы?...Я могу", - сказал глава РФ.

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