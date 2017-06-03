Угроза теракта на фестивале в Германии: двое задержанных - СМИ
03.06.2017 06:38
В полиции пока не комментируют аресты. Фестиваль, как сообщалось ранее, временно закрылся из-за угрозы теракта
Музыкальный фестиваль Rock Am Ring. Надпись на плакате "Нет места терроризму" (фото - ЕРА)
В Германии полиция арестовала двоих мужчин, подозреваемых в планировании теракта на крупнейшем в стране музыкальном фестивале Rock Am Ring. Об этом сообщает издание Welt.
Задержанные - сотрудники субпордрядчика, нанятого организаторами фестиваля.
В полиции пока не предоставляют подробностей задержания.
Как сообщалось ранее, крупнейший в стране фестиваль, на который прибыли около 87 тыс человек, был прерван сразу же после открытия из-за угрозы теракта.
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