Боевики ИГ убили 120 мирных жителей Мосула, бежавших из города
Боевики Исламского государства убили 120 жителей иракского Мосула, которые пытались бежать из города. Об этом сообщает Анадолу.
Об обнаруженных на обочине дороги в Старом Мосуле 120 телах мирных жителей агентству сообщил капитан Сил быстрого реагирования при МВД Ирака Даргам аль-Хайдари.
В данный момент армия Ирака проводит операцию по очистке от боевиков ИГ ряда районов Мосула. Из одного из районов города были эвакуированы более 150 человек, в том числе 70 женщин и детей.
Ранее в США признали, что, по крайней мере, 105 иракских мирных жителей были убиты в результате авиаудара в Мосуле в марте этого года.
10 мая иракская армия заявила, что на северо-западе Мосула войска начали последнюю фазу освобождения города от террористов ИГ.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:31
-
12:05
-
вчера
16:08
-
вчера
18:07
-
вчера
17:32
Новости партнеров
- 40321
- 35383
- 30356
- 29394
- 24041