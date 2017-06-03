Боевики ИГ убили 120 мирных жителей Мосула, бежавших из города

Тела 120 человек обнаружены на обочине дороги в Старом Мосуле

Боевики Исламского государства убили 120 жителей иракского Мосула, которые пытались бежать из города. Об этом сообщает Анадолу.

Об обнаруженных на обочине дороги в Старом Мосуле 120 телах мирных жителей агентству сообщил капитан Сил быстрого реагирования при МВД Ирака Даргам аль-Хайдари.

В данный момент армия Ирака проводит операцию по очистке от боевиков ИГ ряда районов Мосула. Из одного из районов города были эвакуированы более 150 человек, в том числе 70 женщин и детей.

Ранее в США признали, что, по крайней мере, 105 иракских мирных жителей были убиты в результате авиаудара в Мосуле в марте этого года.

10 мая иракская армия заявила, что на северо-западе Мосула войска начали последнюю фазу освобождения города от террористов ИГ.

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