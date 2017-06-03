КНДР: Игры Трампа приближают превращение территории США в пепел

Пхеньян осудил проведение США успешного испытания перехватчика межконтинентальных ракет и пригрозил превратить материковую территорию США в пепел





Представитель Стратегических Сил Северной Кореи в комментарии северокорейскому информационному агентству KCNA назвал проведенное Пентагоном противоракетное испытание провокацией. Выступая на английском языке он утверждал, что американцы ошибаются, если считают, что такая испытанная система перехвата ракет может предотвратить нанесение удара Северной Кореей.





"Такой рискованный поступок является признаком того, что их (США, - ред.) подготовка к развязыванию ядерной войны против КНДР достигли последней фазы. Их безрассудные шаги явно свидетельствуют о том, что шаг КНДР по укреплению ядерной силы для самообороны полностью оправдан. Они (США, - ред.) теперь блефуют, хвастаясь "успехом" во время испытания и эффективностью системы перехвата ракет. Но КНДР считает это просто глупым актом отчаявшихся. Отчаянные азартные игры администрации Трампа в ядерную войну приближают тот день, когда материковая территория США превратится в пепел", - заявил представитель КНДР.





Так Пхеньян отреагировал на успешное испытание Пентагоном 30 мая перехватчика межконтинентальных баллистических ракет над Тихим океаном, в ходе которого условная межконтинентальная ракета была запущена с полигона на Маршалловых островах, а наземный перехватчик был запущен с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии.





2 июня Совет безопасности ООН единогласно проголосовал за добавление 15 лиц и четырех организаций, связанных с ядерными и ракетными программами КНДР, в санкционный список.





3 июня министр обороны США Джеймс Мэттис заявил , что США пытаются испробовать все возможные экономические и дипломатические меры, чтобы лишить КНДР ядерного оружия.









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