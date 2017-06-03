Курды объявили о решающем наступлении на столицу ИГ в Сирии

"Силы достигли окраины города, и основная операция начнется ... в ближайшие несколько дней", - сказал агентству по телефону представитель YPG Нури Махмуд.

"Битва будет нелегкой. Конечно (у ИГ, - ред.) есть туннели, мины, автомобильные бомбы, террористы-смертники, и в то же время они используют гражданских лиц в качестве человеческих щитов. ИГ будет сопротивляться, потому что Ракка - его столица, и если Ракка падет, это означает, что весь халифат пал", - добавил он.





Как только Ракка падет, провинция Дейр-эль-Зор в восточной Сирии станет последней крупной опорой Исламского государства в Сирии и Ираке.



