Курды объявили о решающем наступлении на столицу ИГ в Сирии
03.06.2017 22:35
В поддерживаемой США коалиции планируют начать решающее наступление на столицу ИГ - город Ракку в Сирии - в ближайшие несколько дней
Бойцы YPG и американский спецназ в Сирии (фото - ЕРА)
Сирийские демократические силы намерены начать главную операцию по освобождению города Ракки от террористов ИГ в ближайшие дни. Об этом заявил представитель курдской самообороны YPG, входящей в Сирийские демократические силы - коалицию курдских и арабских групп, поддерживаемых США, сообщает Reuters.
"Силы достигли окраины города, и основная операция начнется ... в ближайшие несколько дней", - сказал агентству по телефону представитель YPG Нури Махмуд.
"Битва будет нелегкой. Конечно (у ИГ, - ред.) есть туннели, мины, автомобильные бомбы, террористы-смертники, и в то же время они используют гражданских лиц в качестве человеческих щитов. ИГ будет сопротивляться, потому что Ракка - его столица, и если Ракка падет, это означает, что весь халифат пал", - добавил он.
Как только Ракка падет, провинция Дейр-эль-Зор в восточной Сирии станет последней крупной опорой Исламского государства в Сирии и Ираке.
Соединенные Штаты заявили во вторник, что начали передавать оружие для YPG, чтобы помочь освободить Ракку. Это уже разозлило Турцию, обеспокоенную растущим курдским влиянием в северной Сирии.
Ранее сообщалось, что террористы ИГ покидают Ракку и перемещают столицу в Дейр-эль-Зор.
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