93-летний президент Зимбабве начал кампанию за свое переизбрание

93-летний Роберт Мугабе, которого обвиняют в коррупции и гонениях на нацменьшинства, в том числе белое население, намерен переизбраться в 2018 году

Президент Зимбабве Роберт Габриэль Мугабе в пятницу начал свою избирательную кампанию в борьбе за пост президента на всеобщих выборах, намеченных на 2018 год. За год 93-летний президент посетит каждую провинцию страны для продвижения своей политической позиции, сообщает Синьхуа.

В пятницу несколько тысяч членов пропрезидентской партии ЗАНУ-ПФ собрались на площади в городе Марондера, чтобы выразить поддержку Мугабе. На митинге президент страны призвал всех членов партии преодолеть разногласия и объединить усилия для обеспечения победы партии на всеобщих выборах 2018 года.

Он также выразил недовольство тем, что многие фермы в провинции Восточный Машоналенд принадлежат белому населению, и заявил, что будет продвигать возвращение этих земель, чтобы раздать их чернокожим гражданам страны.

Мугабе родился 21 февраля 1924 года. В 1980 году после провозглашения независимости Зимбабве он вступил на пост премьер-министра страны. В 1987 году он изменил политическую систему страны и стал президентом, после чего переизбирался и продолжает оставаться на этом посту. Нынешний срок его президентских полномочий истечет в 2018 году. В декабре прошлого года ЗАНУ-ПФ выдвинула его кандидатуру на пост президента страны.

На сегодня Мугабе является старейшим руководителем государства на планете. Его часто обвиняют в коррупции, экономической разрухе, нарушениях прав человека, расизме, гонениях на национальные меньшинства - народ матабеле и белое население. Он также сделал свою страну всемирно известной благодаря невероятно высокому уровню гиперинфляции.

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