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Украинцы в результате теракта в Лондоне не пострадали - МИД

04.06.2017 11:40
По данным лондонской полиции по состоянию на 10:00, граждан Украины среди пострадавших нет
Украинцы в результате теракта в Лондоне не пострадали - МИД
Фото: EPA

Граждане Украины в результате теракта в Лондоне, по предварительным данным, не пострадали. Об этом в Twitter сообщает департамент консульской службы МИД.

"Информация полиции Лондона по состоянию на 10:00: украинцев среди пострадавших нет. Консул поддерживает контакт с компетентными органами", - говорится в сообщении.

В ночь на 4 июня в Лондоне произошла серия террористических атак: на мосту в прохожих на большой скорости врезался микроавтобус, также произошли нападения с применением ножей. В результате теракта погибли, по меньшей мере, шесть человек, около 50 госпитализированы. Сообщается о трех исполнителях атак, ликвидированных полицией.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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