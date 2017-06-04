СБ Пакистана заявила о восьми ликвидированных главарях ИГ
Сотрудники службы безопасности Пакистана, пожелавшие остаться анонимными, сообщили о по меньшей мере восьми ликвидированных командирах террористической группировки Исламское государство, передает Би-би-си.
Террористы были убиты в ходе трехдневного наступления.
Также сообщается, что наступательная операция была сконцентрирована вокруг пещеры у города Мастунга в Белуджистане, которую боевики ИГ используют в качестве укрытия.
Рейд был вызван похищением двух китайских учителей в прошлом месяце в столице Белуджистана Кветте, однако найти похищенных не удалось.
3 июня боевики Исламского государства убили 120 жителей иракского Мосула, которые пытались бежать из города.
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