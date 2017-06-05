USD:  26.11  26.35   EUR:  29.09  29.62  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

05.06.2017 01:36
Террористы заявили об ответственности за вчерашнюю атаку на прохожих в британской столице
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Фото: EPA

Террористическая организация Исламское государство взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне, жертвами которого стали семь человек. Об этом сообщает Reuters.

"Отряд Исламского государства совершил вчерашнюю атаку в Лондоне", - говорится в заявлении, которое появилось на странице информационного ресурса террористов. 

Ночью 4 июня в центре Лондона произошла серия террористических атак: фургон врезался в пешеходов, после чего трое выбежавших из него мужчин с ножами стали нападать на людей. В результате теракта погибли семь человек, около 50 пострадали.  

21 пострадавший в результате теракта в Лондоне находится в критическом состоянии.  

Читайте также: Теракт в Лондоне: все самое важное об атаке в британской столице

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 