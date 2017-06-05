ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

Террористы заявили об ответственности за вчерашнюю атаку на прохожих в британской столице

Террористическая организация Исламское государство взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне, жертвами которого стали семь человек. Об этом сообщает Reuters.



"Отряд Исламского государства совершил вчерашнюю атаку в Лондоне", - говорится в заявлении, которое появилось на странице информационного ресурса террористов.