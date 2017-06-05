ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Террористическая организация Исламское государство взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне, жертвами которого стали семь человек. Об этом сообщает Reuters.
"Отряд Исламского государства совершил вчерашнюю атаку в Лондоне", - говорится в заявлении, которое появилось на странице информационного ресурса террористов.
Ночью 4 июня в центре Лондона произошла серия террористических атак: фургон врезался в пешеходов, после чего трое выбежавших из него мужчин с ножами стали нападать на людей. В результате теракта погибли семь человек, около 50 пострадали.
21 пострадавший в результате теракта в Лондоне находится в критическом состоянии.
Читайте также: Теракт в Лондоне: все самое важное об атаке в британской столице
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
03.06.17
14:31
-
03.06.17
12:05
-
02.06.17
16:08
-
02.06.17
18:07
-
02.06.17
17:32