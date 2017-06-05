USD:  26.11  26.35   EUR:  29.09  29.62  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В австрийских Альпах погибли альпинистка и спасатель

05.06.2017 05:53
Канат, на котором альпинистов поднимали на вертолет, оборвался по неизвестной пока причине
В австрийских Альпах погибли альпинистка и спасатель
Фото: EPA

4 июня в австрийских Альпах погибли спасатель и альпинистка. Канат, на котором они поднимались на вертолет, оборвался, сообщает BBC.

Два альпиниста - женщина и мужчина - обратились за помощью к спасателям в районе города Трофайах. Спасатели установили их местоположение и 28-летний спасатель спустился за ними на канате. 

Обоих альпинистов закрепили на канат и начали поднимать на борт, но канат оборвался и все трое упали в ущелье.

Мужчина-альпинист выжил - он получил серьезные травмы.

Читайте также: Погиб один из самых известных в мире альпинистов Ули Штек

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 