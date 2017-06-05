В австрийских Альпах погибли альпинистка и спасатель
05.06.2017 05:53
Канат, на котором альпинистов поднимали на вертолет, оборвался по неизвестной пока причине
Фото: EPA
4 июня в австрийских Альпах погибли спасатель и альпинистка. Канат, на котором они поднимались на вертолет, оборвался, сообщает BBC.
Два альпиниста - женщина и мужчина - обратились за помощью к спасателям в районе города Трофайах. Спасатели установили их местоположение и 28-летний спасатель спустился за ними на канате.
Обоих альпинистов закрепили на канат и начали поднимать на борт, но канат оборвался и все трое упали в ущелье.
Мужчина-альпинист выжил - он получил серьезные травмы.
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