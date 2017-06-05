4 государства разрывают дипотношения с Катаром за поддержку ИГ

Саудовская Аравия, Королевство Бахрейн, Египет и ОАЭ разрывают дипотношения с Катаром из-за поддержки терроризма этой страной

Саудовская Аравия, Королевство Бахрейн, Египет и Объединенные Арабские Эмираты разрывают дипломатические отношения с Катаром. Об этом сообщает Reuters.

Согласно официальному заявлению, размещенному на сайте МИДа Бахрейна, причина такого решения - поддержка терроризма со стороны властей Катара.

Бахрейн отзовет из Катара всех сотрудников своего посольства, а также закроет в ближайшие сутки морское и воздушное сообщение и потребует от дипломатических представителей Катара покинуть страну в ближайшие 48 часов.

Подданным королевства отныне запрещено посещать Катар, а граждане Катара, которые находятся в Бахрейне, обязаны покинуть его в течение двух недель. Им будет отказано во въезде в эту страну и транзите через ее территорию.

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Власти Саудовской Аравии пояснили соответствующее решение соображениями безопасности.

Министерство иностранных дел Египта уточняет, что решение о разрыве дипломатических отношений принято в связи с распространением Катаром идеологии группировок Аль-Каида и Исламское государство, поддержкой терактов на Синае.

ОАЭ также приняли решение закрыть воздушное и морское сообщение с Катаром. Дипломатические представители этого государства будут высланы из ОАЭ в течение 48 часов. Власти обязали подданных Катара покинуть Объединенные Арабские Эмираты в течение 14 дней, аналогичные предписания касаются граждан ОАЭ в Катаре.

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция также объявила о прекращении участия Катара в совместной военной операции против хуситов в Йемене.

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