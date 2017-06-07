Эрдоган поддержал Катар в конфликте со странами Ближнего Востока

Президент Турции считает, что нарастающая дипломатическая изоляция государства на Аравийском полуострове ни к чему хорошему для региона не приведет

Официальная Анкара не станет разрывать дипломатические отношения с Катаром, которого соседи по Ближнему Востоку обвинили в поддержке радикального исламизма, поставив на паузу дипломатические контакты с этим государством. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, пишет местное госагентство Anadolu.

"Я хочу четко заявить, что мы не одобряем санкции против Катара. Такое развитие событий в то время, когда нам нужны солидарность и сотрудничество больше, чем когда-либо, ничего хорошего не принесет никому в регионе", - заявил он.

Как сообщает Анадолу со ссылкой на свой источник, Эрдоган готов "в случае необходимости сделать все возможное" для того, чтобы разрядить обстановку в Персидском заливе.

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Катар обвинили в поддержке джихадизма. Газета Тhe Financial Times сообщила, что власти этой страны передали террористам около $1 млрд выкупа за похищенных на охоте в Ираке членов королевской семьи и военных.

Власти ОАЭ, Саудовской Аравии, Королевство Бахрейн и Египта заявили о прекращении дипотношений с Катаром, позже к ним присоединились восточное правительство Ливии, Мальдивы, Йемен, Маврикий и Мавритания. Иордания ограничила уровень дипмиссии в Катаре. 7 июня президент США Дональд Трамп одобрил решение этих стран по Катару.

Катар отвергает все обвинения.

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