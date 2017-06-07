В парламенте Ирана - взрыв, ИГ заявили о причастности к терактам

Террориты джихадистской организации Исламское государство взяли на себя ответственность за нападения в Иране

В здании иранского парламента на четвертом этаже произошел взрыв: предположительно один из боевиков привел в действие пояс смертника, пишет со ссылкой на иранские СМИ агентство Reuters.

"Один из нападавших в иранском парламенте взорвал пояс смертника в здании, но некоторые другие информационные агентства сообщили, что взорваться могли гранаты, брошенные нападавшими", - сообщает агентство.

Террористическая организация Исламское государство заявила о своей причастности к терактам в Иране. Об этом сообщает агентство SITE Intel Group‏ в Twitter.





"ИГ заявило о своей первой атаке в Иране, сообщив, что ее боевики совершили взрыв в мавзолее Хомейни и устроили стрельбу в парламенте в Тегеране", - говорится в сообщении.

7 июня 2017 года в Тегеране произошла череда терактов: вслед за атакой в парламенте страны на территории мавзолея аятоллы Хомейни подорвался смертник. Один из участников нападения на мавзолей покончил с собой, приняв цианид, сообщили местные СМИ.

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