В Конгрессе США попытаются запустить процедуру импичмента Трампа

Член Палаты представителей от демократов Эл Грин заявил о подготовке обвинения против президента, которое может дать старт процедуре смещения с поста

В Демократической партии США попытаются запустить через Палату представителей процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает американская газета The Hill.



По информации издания, обвинение против Трампа, которое может стать первым шагом на пути к смещению его с высокого поста, готовит конгрессмен-демократ от штата Техас, член объединения афроамериканцев в Конгрессе Эл Грин.



В основу обвинений Грина легло увольнение Трампом директора ФБР Джеймса Коми, возглавлявшего расследование фактов вмешательства России в американские выборы 2016 года.



"Факты просты и неоспоримы. Президент уволил директора ФБР, потому что тот расследовал связи между его (Трампа - ред.) избирательной кампанией и вмешательством РФ в президентские выборы", - заявил конгрессмен, назвав это "препятствованием правосудию".



Более подробно о своем обвинении Грин расскажет прессе в среду, 7 июня.

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Инициатива, вероятнее всего, будет заблокирована республиканцами, которые контролируют Палату представителей. Однако эта попытка демонстрирует растущее опасение, которое испытывают многие члены Демпартии по отношению к Трампу, пишет газета.



За всю историю США только два президента - Эндрю Джонсон в 1868-м и Билл Клинтон в 1998-1999 годах - были подвергнуты Палатой представителей процедуре импичмента, однако оба впоследствии были оправданы Сенатом.

30 мая 2017 года сообщалось, что власти десяти городов США призвали Конгресс начать процедуру импичмента Трампа.



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