Трамп остался доволен показаниями экс-директора ФБР - адвокат
Президент США Дональд Трамп остался доволен тем фактом, что экс-директор ФБР Джеймс Коми в своем письменном заявлении, подтвердил, что президент не является фигурантом расследования о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы в США. Об этом заявил адвокат Трампа Марк Казович, передает Deutsche Welle.
"Президент чувствует себя целиком и полностью реабилитированным", - сказал Казович, отметив, что частные заявления Трампа были публично подтверждены.
В обнародованных письменных показаниях Коми рассказал, что Трамп просил "оставить в покое" экс-советника Майкла Флинна, выражал ожидание лояльности по отношению к себе и подтвердил, что ФБР не расследовало личные связи Трампа с Россией.
Ранее в Белом доме заверили, что Трамп не воспользуется своей прерогативой требовать конфиденциальности его бесед и переписки и не будет блокировать выступление экс-директора ФБР Джеймса Коми перед комитетом Сената по разведке.
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