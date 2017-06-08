Трамп остался доволен показаниями экс-директора ФБР - адвокат

Адвокат Трампа сказал, что Коми фактически подтвердил отдельные частные заявления, что ФБР не расследует личные возможные связи президента с Россией

Президент США Дональд Трамп остался доволен тем фактом, что экс-директор ФБР Джеймс Коми в своем письменном заявлении, подтвердил, что президент не является фигурантом расследования о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы в США. Об этом заявил адвокат Трампа Марк Казович, передает Deutsche Welle.

"Президент чувствует себя целиком и полностью реабилитированным", - сказал Казович, отметив, что частные заявления Трампа были публично подтверждены.



В обнародованных письменных показаниях Коми рассказал, что Трамп просил "оставить в покое" экс-советника Майкла Флинна, выражал ожидание лояльности по отношению к себе и подтвердил, что ФБР не расследовало личные связи Трампа с Россией.



Ранее в Белом доме заверили, что Трамп не воспользуется своей прерогативой требовать конфиденциальности его бесед и переписки и не будет блокировать выступление экс-директора ФБР Джеймса Коми перед комитетом Сената по разведке.

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