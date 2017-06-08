В Грузии появился необычный детский сад: фото

Директор детского сада решил адаптировать под нужды детей старый фюзеляж самолета Як-40

В Рустави старый фюзеляж самолета Як-40 переоборудовали под детский сад. Об этом сообщается на странице Открой Грузию в Facebook.

"В городе Рустави, человеку по имени Гари Чапидзе пришла в голову великолепная идея: превратить старый фюзеляж самолета Як-40 в детский сад", - отмечается в сообщении.





По словам инициатора, его главная цель стала создание развлекательной среды обучения для детей.

"К тому же, в кабине пилота к услугам детей около 1500 различных кнопок и рычажков, которые дети могут нажимать и дергать, изучая окружающую среду", - говорится в сообщении.

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