В китайском городе ввели правило "одна семья - одна собака"

Собак 40 опасных пород, включая тибетских мастифов, содержать в городе запрещено

В четырех районах Циндао (Китай) введены ограничения на содержание жителями собак с 8 июня 2017 года. Об этом сообщает South China Morning Post.

Таким образом, в каждой семье может быть не более одного животного.

Согласно новым правилам все хозяева собак обязаны будут их единовременно зарегистрировать, уплатив при этом сумму в 400 юаней (около 1500 грн, - ред.).

У каждой собаки должно быть электронное "удостоверение личности", в которое внесут информацию о возрасте, породе и контакты ее хозяев.

Собак 40 опасных пород, включая тибетских мастифов, содержать в городе запрещено.

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