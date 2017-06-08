Теракты боевиков Боко Харам в Нигерии: 14 погибших, 24 раненых
08.06.2017 17:04
Террористы напали на город Майдугури на севере Нигерии
Фото: EPA
На севере Нигерии, в городе Майдугури, в результате нападения боевиков экстремистской группировки Боко Харам погибли 14 человек и еще 24 получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters.
"В целом 13 человек были убиты в результате нескольких взрывов и 24 человека получили ранения, еще один человек погиб в результате нападения (стрельбы)", - заявили в местной полиции.
Террористы подожгли несколько зданий в городе.
8 июня 2017 года боевики Боко Харам атаковали город-миллионник Майдугури на северо-востоке Нигерии.
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