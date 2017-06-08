ФБР зафиксировало первую кибератаку РФ против США в 2015-м - Коми
ФБР стало известно о первой кибератаке, организованной страной-агрессором Россией против США, летом 2015 года. Об этом экс-директор бюро Джеймс Коми заявил в ходе слушаний в комитете Сената по разведке.
"О первой кибератаке, связанной с Россией, стало известно поздним летом 2015 года", - сказал он.
По словам Коми, целью российских кибератак стали "сотни" американских юридических лиц, в том числе органы власти.
6 июня 2017 года сообщалось, что американские СМИ получили доступ к секретному докладу АНБ, содержащему новые детали о кибератаках спецслужб РФ.
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