Коми: Трамп не был фигурантом расследования дела о России

Джеймс Коми сказал, что Трамп не был фигурантом расследования, пока он был директором ФБР

Джеймс Коми заявил, что президент США Дональд Трамп не был фигурантом расследования вмешательства России в президентские выборы, пока он был директором ФБР. Об этом Коми сказал во время отчета перед Комитетом разведки Сената о его взаимодействии с Трампом, сообщает Reuters.

"Коми сказал, что Трамп не был фигурантом расследования, пока он был директором ФБР", - сказано в сообщении.

Ранее Коми заявил, что Трамп не просил его приостановить расследование.

Также экс-глава ФБР заявил, что не имеет сомнений в том, что Россия вмешивалась в выборы президента США.

Вместе с тем, по словам Коми, генпрокурор США Джефф Сешнс приказал ему не называть расследование вмешательства России в выборы "расследованием".

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.