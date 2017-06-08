Коми: Трамп не был фигурантом расследования дела о России
Джеймс Коми заявил, что президент США Дональд Трамп не был фигурантом расследования вмешательства России в президентские выборы, пока он был директором ФБР. Об этом Коми сказал во время отчета перед Комитетом разведки Сената о его взаимодействии с Трампом, сообщает Reuters.
"Коми сказал, что Трамп не был фигурантом расследования, пока он был директором ФБР", - сказано в сообщении.
Ранее Коми заявил, что Трамп не просил его приостановить расследование.
Также экс-глава ФБР заявил, что не имеет сомнений в том, что Россия вмешивалась в выборы президента США.
Вместе с тем, по словам Коми, генпрокурор США Джефф Сешнс приказал ему не называть расследование вмешательства России в выборы "расследованием".
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