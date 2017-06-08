USD:  25.99  26.24   EUR:  29.00  29.58  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Коми: Трамп мог рассчитывать получить от меня что-то взамен поста

08.06.2017 17:48
Бывший председатель ФБР Джеймс Коми считает, что его увольнение вызвано российским делом
Коми: Трамп мог рассчитывать получить от меня что-то взамен поста
Джеймс Коми (фото - скриншот)

Экс-глава ФБР Джеймс Коми предположил, что президент Дональд Трамп, оставив его на посту главы ФБР, мог ожидать от него что-то взамен. Об этом он заявил во время слушаний в Сенате.

"Здравый смысл подсказывал, что Трамп рассчитывал получить что-то взамен того, что я останусь главой ФБР", - сказал Коми.

При этом Коми считает, что его увольнение вызвано российским делом.

8 июня 2017 года Коми заявил, что не имеет сомнений в том, что Россия вмешивалась в выборы президента США.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 