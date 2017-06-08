Коми: Трамп мог рассчитывать получить от меня что-то взамен поста
08.06.2017 17:48
Бывший председатель ФБР Джеймс Коми считает, что его увольнение вызвано российским делом
Джеймс Коми (фото - скриншот)
Экс-глава ФБР Джеймс Коми предположил, что президент Дональд Трамп, оставив его на посту главы ФБР, мог ожидать от него что-то взамен. Об этом он заявил во время слушаний в Сенате.
"Здравый смысл подсказывал, что Трамп рассчитывал получить что-то взамен того, что я останусь главой ФБР", - сказал Коми.
При этом Коми считает, что его увольнение вызвано российским делом.
8 июня 2017 года Коми заявил, что не имеет сомнений в том, что Россия вмешивалась в выборы президента США.
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