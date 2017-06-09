Трамп хочет назначить Тиллерсона посредником в ситуации с Катаром

В то же время, США предпочитают, чтобы страны Персидского залива самостоятельно решили кризис с Катаром

Президент США Дональд Трамп предлагает госсекретарю Рексу Тиллерсону стать посредником между Катаром и другими арабскими странами, разорвавшими с ним дипломатические связи. Об этом сообщает пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науэрт, передает Associated Press.

Однако также отмечается, что США предпочитают, чтобы страны Персидского залива самостоятельно решили этот кризис и не уверены, что предложение о посредничестве будет принято участниками конфликта.

8 июня Катар заявил, что не готов менять свою внешнюю политику для разрешения спора с другими арабскими государствами Персидского залива и никогда не будет идти на компромисс.

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