В Великобритании вооруженный мужчина захватил заложников

По данным полиции, в заложниках находятся несколько сотрудников центра трудоустройства города Ньюкасл

В Великобритании, в городе Ньюкасл, вооруженный ножом мужчина удерживает заложников. Об этом сообщает агентство Би-би-си со ссылкой на местную полицию.

По данным полицейских, в заложниках находятся несколько сотрудников центра трудоустройства города. По предварительной информации, никто из заложников не пострадал.

Известно, что мужчина вошел в здание центра около 08:00 по местному времени.

Сейчас полиция пытается вести с ним переговоры.

Закрыта ближайшая станция метро, студентов из соседнего с местом происшествия общежития эвакуировали.

22 марта 2017 года у здания Вестминстерсткого дворца, где заседает парламент Великобритании, произошел теракт. В результате теракта погибли пять человек.

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