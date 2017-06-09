В Великобритании вооруженный мужчина захватил заложников
В Великобритании, в городе Ньюкасл, вооруженный ножом мужчина удерживает заложников. Об этом сообщает агентство Би-би-си со ссылкой на местную полицию.
По данным полицейских, в заложниках находятся несколько сотрудников центра трудоустройства города. По предварительной информации, никто из заложников не пострадал.
Известно, что мужчина вошел в здание центра около 08:00 по местному времени.
Сейчас полиция пытается вести с ним переговоры.
Закрыта ближайшая станция метро, студентов из соседнего с местом происшествия общежития эвакуировали.
22 марта 2017 года у здания Вестминстерсткого дворца, где заседает парламент Великобритании, произошел теракт. В результате теракта погибли пять человек.
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