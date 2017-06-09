Путин считает, что Маккейн "живет в старом мире"

Российский президент Владимир Путин заявил, что ему "симпатичен" сенатор от штата Аризона

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, известный своей антикремлевской риторикой и политической поддержкой Украины, живет в "старом мире". Об этом заявил президент государства-оккупанта России Владимир Путин, сообщает Голос Америки.

"Люди с такими убеждениями, как сенатор... они живут еще в старом мире и не хотят заглядывать в будущее, не хотят понять, как быстро меняется мир", - отметил Путин.

При этом он признался, что ему якобы "симпатичен" его жесткий критик из США.

"На самом деле он для меня даже немножко симпатичен - да-да, я не шучу сейчас. Он симпатичен мне своим патриотизмом и своей последовательностью в защите интересов своей страны", - сказал Путин.

30 мая 2017 года Маккейн заявил, Путин - еще большая угроза, чем террористическая группировка Исламское государство.

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