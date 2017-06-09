Каталония назначила референдум о независимости от Испании

Политическое противостояние региональных властей Каталонии и официального Мадрида продолжается: на первый день октября назначен плебисцит

Президент Женералитета Каталонии Карлос Пучдемонт назначил референдум о независимости региона от Испании на 1 октября. Об этом пишет агентство Reuters.

Как заявил глава каталонской исполнительной власти, такое решение было принято в одностороннем порядке после безуспешных попыток найти общий язык на эту тему с Мадридом.

Участникам плебисцита сепаратисткого региона зададут вопрос: "Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?"

Читайте также: Что потеряет Каталония, отделившись от Испании и Евросоюза - СМИ

9 ноября 2015 года парламент Каталонии принял резолюцию о независимости от Испании, действие которой Мадрид приостановил спустя двое суток, так как испанская Конституция не предусматривает возможности выхода любой провинции из состава государства.

Лидеры движения за независимость Каталонии заявили, что будут продвигать план отделения от Испании, несмотря на запрет от Конституционного суда.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.