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В Южной Корее нашли очередной дрон-разведчик КНДР

09.06.2017 13:58
Оснащенное видеокамерой устройство было найдено на склоне горы недалеко от демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи
В Южной Корее нашли очередной дрон-разведчик КНДР
Фото: скриншот видео

На территории Южной Кореи обнаружен очередной беспилотник-разведчик, запущенный, как предполагается, с территории КНДР. Об этом со ссылкой на источник в южнокорейских военных кругах сообщает Reuters.

Устройство, напоминающее северокорейский БПЛА, оснащенное видеокамерой, было найдено на склоне горы недалеко от демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи.

Отмечается, что похожий дрон был найден в 2014 году на острове вблизи демаркационной линии с КНДР. Военные Южной Кореи планируют тщательно изучить новый аппарат.

В 2014 году Сеул сообщал об обнаружении в пограничных населенных пунктах трех БПЛА, прилетевших из Северной Кореи. В то же время Пхеньян отрицает причастность к запуску разведывательных беспилотников.

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В 2016-м южнокорейские военные зафиксировали в воздухе предполагаемый дрон КНДР и предупредительными выстрелами заставили его вернуться на территорию Северной Кореи.

Ранее сегодня, 9 июня, сообщалось, что КНДР объявила о проведении успешного испытания нового типа крылатых ракет земля-корабль.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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