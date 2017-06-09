В Южной Корее нашли очередной дрон-разведчик КНДР

Оснащенное видеокамерой устройство было найдено на склоне горы недалеко от демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи

На территории Южной Кореи обнаружен очередной беспилотник-разведчик, запущенный, как предполагается, с территории КНДР. Об этом со ссылкой на источник в южнокорейских военных кругах сообщает Reuters.



Устройство, напоминающее северокорейский БПЛА, оснащенное видеокамерой, было найдено на склоне горы недалеко от демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи.



Отмечается, что похожий дрон был найден в 2014 году на острове вблизи демаркационной линии с КНДР. Военные Южной Кореи планируют тщательно изучить новый аппарат.



В 2014 году Сеул сообщал об обнаружении в пограничных населенных пунктах трех БПЛА, прилетевших из Северной Кореи. В то же время Пхеньян отрицает причастность к запуску разведывательных беспилотников.

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В 2016-м южнокорейские военные зафиксировали в воздухе предполагаемый дрон КНДР и предупредительными выстрелами заставили его вернуться на территорию Северной Кореи.

Ранее сегодня, 9 июня, сообщалось, что КНДР объявила о проведении успешного испытания нового типа крылатых ракет земля-корабль.



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