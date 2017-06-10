Россия осудила блокаду обвиненного в поддержке террористов Катара

По словам главы МИД РФ, Россию "не радует, когда отношения между нашими партнерами ухудшаются"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Катара шейхом Мухаммадом бин Абдуррахманом Аль Тани в Москве высказал обеспокоенность в связи с тем, что государства Персидского залива разорвали отношения с Катаром. Об этом сообщает Reuters.

Лавров призвал к переговорам по урегулированию кризиса.

По его словам, Россию "не радует, когда отношения между нашими партнерами ухудшаются".

Лавров сказал, что Москва готова действовать "с согласия и в интересах вовлеченных сторон", чтобы помочь разрешить дипломатический скандал.

"Мы призываем к тому, чтобы все противоречия были разрешены за столом переговоров через диалог", - сказал Лавров, добавив, что арабские государства должны объединиться для эффективной борьбы с терроризмом.

5 июня 2017 года власти ОАЭ, Саудовской Аравии, Королевство Бахрейн и Египта заявили о прекращении дипотношений с Катаром за поддержку терроризма, в частности ИГ. Позже восточное правительство Ливии, а также Мальдивская Республика и Йемен, последовали за региональными союзниками и разорвали дипломатические отношения с Катаром.

Президент США Дональд Трамп одобрил это решение.

Вместе с тем, парламент Турции одобрил соглашение об укреплении сотрудничества в оборонной сфере с Катаром, которое предусматривает размещение дополнительного контингента турецких войск в этой стране

9 июня государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что страны Персидского залива должны облегчить блокаду Катара, так как она имеет гуманитарные последствия.

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