Россия осудила блокаду обвиненного в поддержке террористов Катара
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Катара шейхом Мухаммадом бин Абдуррахманом Аль Тани в Москве высказал обеспокоенность в связи с тем, что государства Персидского залива разорвали отношения с Катаром. Об этом сообщает Reuters.
Лавров призвал к переговорам по урегулированию кризиса.
По его словам, Россию "не радует, когда отношения между нашими партнерами ухудшаются".
Лавров сказал, что Москва готова действовать "с согласия и в интересах вовлеченных сторон", чтобы помочь разрешить дипломатический скандал.
"Мы призываем к тому, чтобы все противоречия были разрешены за столом переговоров через диалог", - сказал Лавров, добавив, что арабские государства должны объединиться для эффективной борьбы с терроризмом.
5 июня 2017 года власти ОАЭ, Саудовской Аравии, Королевство Бахрейн и Египта заявили о прекращении дипотношений с Катаром за поддержку терроризма, в частности ИГ. Позже восточное правительство Ливии, а также Мальдивская Республика и Йемен, последовали за региональными союзниками и разорвали дипломатические отношения с Катаром.
Президент США Дональд Трамп одобрил это решение.
Вместе с тем, парламент Турции одобрил соглашение об укреплении сотрудничества в оборонной сфере с Катаром, которое предусматривает размещение дополнительного контингента турецких войск в этой стране
9 июня государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что страны Персидского залива должны облегчить блокаду Катара, так как она имеет гуманитарные последствия.
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