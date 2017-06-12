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Силы США нанесли удары по исламистам в Сомали

12.06.2017 05:52
В Пентагоне не сообщили о последствиях удара, но президент Сомали заявил, что уничтожен ключевой командный пункт исламистов Аль-Шабаб
Силы США нанесли удары по исламистам в Сомали
Фото: EPA

Силы США нанесли удар против связанной с Аль-Каидой исламистской группировки Аль-Шабаб в Сомали. Об этом сообщили в Пентагоне. 

Удар нанесли по местности примерно в 300 км от столицы Могадишу. 

Операцию координировали с региональными партнерами. 

О жертвах не сообщается.

В заявлении президента Сомали Мохамеда Абуллаги Мохамеда говорится, что удар уничтожил ключевой командный пункт и центр поставок Аль-Шабаб, передает Радио Свобода

В апреле этого года США направили в Сомали несколько десятков своих военнослужащих для обучения армии этой страны и ее снабжения для дальнейшей борьбы с группировкой Аль-Шабаб. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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