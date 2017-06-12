Силы США нанесли удары по исламистам в Сомали
Силы США нанесли удар против связанной с Аль-Каидой исламистской группировки Аль-Шабаб в Сомали. Об этом сообщили в Пентагоне.
Удар нанесли по местности примерно в 300 км от столицы Могадишу.
Операцию координировали с региональными партнерами.
О жертвах не сообщается.
В заявлении президента Сомали Мохамеда Абуллаги Мохамеда говорится, что удар уничтожил ключевой командный пункт и центр поставок Аль-Шабаб, передает Радио Свобода.
В апреле этого года США направили в Сомали несколько десятков своих военнослужащих для обучения армии этой страны и ее снабжения для дальнейшей борьбы с группировкой Аль-Шабаб.
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