Силы США нанесли удары по исламистам в Сомали

В Пентагоне не сообщили о последствиях удара, но президент Сомали заявил, что уничтожен ключевой командный пункт исламистов Аль-Шабаб

Силы США нанесли удар против связанной с Аль-Каидой исламистской группировки Аль-Шабаб в Сомали. Об этом сообщили в Пентагоне.



Удар нанесли по местности примерно в 300 км от столицы Могадишу.



Операцию координировали с региональными партнерами.



О жертвах не сообщается.



В заявлении президента Сомали Мохамеда Абуллаги Мохамеда говорится, что удар уничтожил ключевой командный пункт и центр поставок Аль-Шабаб, передает Радио Свобода.



В апреле этого года США направили в Сомали несколько десятков своих военнослужащих для обучения армии этой страны и ее снабжения для дальнейшей борьбы с группировкой Аль-Шабаб.



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